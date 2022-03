Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone relance un dossier chaud avec une offre à 50M€ !

Publié le 29 mars 2022 à 15h45 par P.L.

Pour pallier l'éventuel départ d'Angel Di Maria cet été, le PSG penserait à Raphinha. Mais le FC Barcelone serait également sur le coup. Et le club catalan aurait augmenté son offre pour pouvoir convaincre Leeds United de libérer le Brésilien.

Après sept ans passés au club, Angel Di Maria ne devrait plus rester bien longtemps au PSG. En fin de contrat en juin prochain, l’ailier argentin ne devrait pas prolonger avec le club de la capitale sauf énorme retournement de situation. De ce fait, Leonardo serait à la recherche de son successeur et l’une des pistes qu’il explorerait le mènerait à Raphinha. Toutefois, le PSG ne serait pas la seule équipe à s’intéresser au joueur de Leeds United puisque le FC Barcelone serait également à l’affût en cas de départ d’Ousmane Dembélé. Et Joan Laporta serait en train de mettre toutes les chances de son côté.

Le Barça revoit son offre à la hausse pour Raphinha