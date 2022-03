Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Di Maria annonce son plan pour son avenir !

Publié le 29 mars 2022 à 11h15 par A.M.

Alors que le contrat d'Angel Di Maria (34 ans) s'achève en juin prochain, le père de l'international argentin du PSG dévoile son plan pour la fin de sa carrière avec l'objectif affiché de finir à Rosario.

Il n'y pas que Kylian Mbappé dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain. En effet, c'est également le cas d'Angel Di Maria, mais pour l'Argentin, le club de la capitale semble avoir tranché en faveur d'un départ. Une option pour une saison supplémentaire est incluse dans le bail du Fideo , mais il faut que les deux parties soient d'accord afin qu'elle soit activée. Et selon les dernières tendances, si Angel Di Maria semble très chaud à l'idée de rester une saison supplémentaire, le PSG l'est beaucoup moins et devrait donc laisser filer le Fideo , sept ans après son arrivée. Miguel Di Maria, le père de l'ancien joueur du Real Madrid, dévoile ainsi le plan de son fils pour la fin de sa carrière.

«Ángel a l'idée de terminer sa carrière à Rosario Central»