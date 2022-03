Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino ne digère pas le feuilleton Zidane !

Publié le 29 mars 2022 à 10h15 par G.d.S.S.

Plus que jamais sur la sellette au PSG, Mauricio Pochettino pourrait être remplacé par Zinedine Zidane en fin de saison. Et l’entraîneur argentin n’aurait pas du tout apprécié les spéculations autour de l’ancien de son confrère français…

Récemment interrogé en conférence de presse sur son avenir au PSG, Mauricio Pochettino laissait entendre qu’il se verrait bien continuer l’aventure au Parc des Princes la saison prochaine : « On se sent dans les capacités de continuer. C'est une question aussi de s'asseoir et regarder les idées. Voir cette vision qu'il y a à l'avenir. On a beaucoup de choses à se dire avec le club. C'est vrai qu'après plus d'un an au club, nous avons une connaissance approfondie de la situation », avait confié l’entraîneur du PSG. Et pourtant…

Poussé vers la sortie, Pochettino ne digère pas le dossier Zidane