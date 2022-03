Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino plombé par une légende pour son avenir ?

Publié le 29 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Pressenti pour venir prendre les rênes de Manchester United l’été prochain après son probable limogeage du PSG, Mauricio Pochettino pourrait finalement être devancé par… Wayne Rooney !

Ce n’est plus un secret pour personne, Mauricio Pochettino devrait être remercié par le PSG en fin de saison, et l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid ne laisse plus l’ombre d’un doute sur l’issue de ce dossier. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, le profil de Zinedine Zidane fait office de priorité au Qatar pour remplacer Pochettino, et de son côté, l’entraîneur argentin pourrait bien rebondir du côté de Manchester United après le PSG. À moins que…

Rooney pose sa candidature pour MU