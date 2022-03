Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étau se resserre autour de Mauricio Pochettino…

Publié le 28 mars 2022 à 13h30 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino semblait être destiné à prendre la suite de Ralf Rangnick à Manchester United, l’entraîneur du PSG verrait Erik Ten Hag, Luis Enrique ainsi que Wayne Rooney contrecarrer ses plans.

Les semaines passent et l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG est de plus en plus incertain. Certes, le contrat de l’entraîneur argentin le lie au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023. Cependant, les éliminations prématurées du club de la capitale au stade des 1/8èmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions devraient lui être fatales. Le 9 novembre dernier, le10sport.com vous révélait que le cas Pochettino était déjà sujet à la discussion en coulisse chez les dirigeants du PSG. À présent, son licenciement en fin de saison ne ferait plus trop de doute. Pour ce qui est de son avenir après le PSG, ce serait une tout autre histoire. Le Parisien révélait ces dernières semaines que Mauricio Pochettino avait la tête à Manchester United, la direction du club mancunien étant bien décidée à nommer un successeur avant la clôture de la saison à l’intérimaire Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils . Il a été avéré que le profil de Pochettino est pris en considération par Manchester United selon The Athletic , tout comme l’énorme concurrence qui fait rage en coulisse pour ce poste si convoité…

Erik Ten Hag et Luis Enrique feraient de l’ombre à Mauricio Pochettino…

Cela fait à présent quelque temps que la presse anglaise affirme qu’une finale entre Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag aurait lieu dans l’esprit des décideurs de Manchester United. D’ailleurs, une entrevue entre l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam et certains membres du comité de direction de United s'est déroulée la semaine dernière. En parallèle, The Daily Mail affirme ce lundi que Luis Enrique aurait plusieurs partisans prêts à le soutenir en coulisse à Manchester United alors que le fait de ne pas avoir à débourser une indemnité contrairement à l’Ajax Amsterdam ou au PSG pour Ten Hag et Pochettino serait un argument apprécié par Manchester United.

…lorsque Wayne Rooney postule aussi pour le poste !