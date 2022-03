Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino au coeur d’une opération XXL en coulisse ?

Publié le 28 mars 2022 à 12h45 par Th.B.

Manchester United garderait toujours un oeil attentif sur la situation de Mauricio Pochettino au PSG. D’ailleurs, les Red Devils aimeraient bien profiter de la relation étroite entre Pochettino et Harry Kane pour faciliter le transfert de l’attaquant de Tottenham à l’intersaison.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino pourrait ne pas honorer son contrat jusqu’au bout. Bien que son engagement prenne fin à l’été 2023, un licenciement de l’entraîneur argentin serait dans les tuyaux alors que le10sport.com vous révélait en novembre dernier que son cas était déjà sujet à discussion chez les décideurs du PSG. Un retour en Angleterre, après ses passages à Southampton et Tottenham, trotterait dans la tête de Pochettino selon Le Parisien qui affirmait ces dernières semaines que le principal intéressé avait déjà la tête à Manchester United, en quête d’un successeur à Ralf Rangnick. Et bien qu’une entrevue entre Erik Ten Hag et le comité de direction des Red Devils ait eu lieu, Mauricio Pochettino conserverait toutes ses chances.

Pochettino à Manchester United pour le recrutement de Kane ?