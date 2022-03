Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé pourrait tout changer dans ce dossier !

Publié le 28 mars 2022 à 12h10 par La rédaction

Libre de tout contrat cet été, Ousmane Dembélé va influer sur le mercato du PSG mais aussi sur celui du FC Barcelone. Un départ du Français ouvrirait la porte à une arrivée de Raphinha en Catalogne.

Difficile encore d’imaginer à quoi va ressembler le mercato du PSG. Pour le moment, l’effectif de Mauricio Pochettino n’est pas complet et plusieurs recrutements s’imposent. Avec les départs attendus de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, Leonardo aurait un œil sur Raphinha et Ousmane Dembélé. Deux dossiers directement liés au FC Barcelone...

Ousmane Dembélé, le maître du jeu