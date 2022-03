Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça s'active en coulisses pour Erling Haaland !

Publié le 28 mars 2022 à 9h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé cet été. Toutefois, le club de la capitale devrait se frotter au FC Barcelone sur ce dossier. Et malgré ses difficultés, le Barça ne compterait rien lâcher pour Erling Haaland.

Alors que Kylian Mbappé pourrait partir librement et gratuitement cet été, le PSG a déjà tout prévu pour sa potentielle succession. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo compte miser en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de son numéro 7 à la fin de son contrat le 30 juin. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait plus que jamais à la lutte avec le FC Barcelone sur ce dossier.

Le Barça ne lâche rien pour Erling Haaland