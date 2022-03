Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Tchouameni… Quelle doit être la priorité de Leonardo ?

Publié le 28 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Désireux de se renforcer dans l’entrejeu, le PSG cible notamment Paul Pogba (Manchester United) et Aurélien Tchouameni (AS Monaco). Mais selon vous, vers quel international français doit se tourner en priorité le club de la capitale ?

La nouvelle désillusion du PSG en Ligue des champions devrait provoquer de gros changements au sein du club de la capitale, et notamment dans l’effectif. Cette saison, les milieux de terrain ont déçu du côté du PSG hormis Marco Verratti et Danilo Pereira. À l’inverse, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum sont loin d’apparaître comme des éléments intransférables en vue du mercato estival, d’autant que le PSG souhaite apporter des pointures dans ce secteur de jeu. Un temps visé, Franck Kessié (AC Milan) devrait prendre le chemin du FC Barcelone, mais le PSG pourrait se rattraper avec un international français.

Pogba, Tchouameni, ou aucun des deux ?