Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez programme un gros coup pour 2023 !

Publié le 28 mars 2022 à 19h00 par La rédaction

Désireux de rajeunir leur milieu de terrain, les dirigeants du Real Madrid s’intéressent à Jude Bellingham. Cependant, aucune offre ne devrait avoir lieu avant 2023.

Alors que le Real Madrid a tout remporté avec Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro, les Merengue veulent désormais entamer un nouveau cycle. En effet, ce trio est vieillissant, et Florentino Pérez cherche activement leurs successeurs. Déjà présents au club Federico Valverde et Eduardo Camavinga semblent représenter le futur de l’entrejeu madrilène, mais de nombreux noms sont régulièrement associés à la Casa Blanca en vue des prochaines périodes de transfert. Si Aurélien Tchouaméni est notamment dans les petits papiers des Merengue , le Real Madrid ciblerait également Jude Bellingham.

Le Real Madrid veut Bellingham en 2023