Mercato : PSG, Real Madrid… Ça part dans tous les sens pour Tchouaméni !

Grande révélation de la saison en Ligue 1 et désormais en équipe de France, Aurélien Tchouaméni affole déjà le mercato estival. Le PSG et le Real Madrid semblent se disputer la signature du milieu de terrain de l’AS Monaco, et ce feuilleton fait déjà l’objet de révélations fracassantes… mais également contradictoires !

Vendredi soir, à l’occasion du match amical entre l’équipe de France et la Côte d’Ivoire au stade Vélodrome (2-1), Aurélien Tchouaméni (22 ans) a été logiquement élu homme du match. Le milieu de terrain de l’AS Monaco a non seulement inscrit le but libérateur des Bleus dans les arrêts de jeu, mais a surtout rendu une excellente copie d’ensemble avec une grosse présence dans l’entrejeu avec Paul Pogba à ses côtés. Une prestation qui confirme les nombreux espoirs placés en Tchouaméni pour l’avenir de la sélection nationale, mais le milieu de terrain de l’AS Monaco devrait également animer le mercato estival 2022 puisqu’il est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG. Un point de chute auquel il a d’ailleurs ouvert la porte dimanche en conférence de presse : « Le PSG est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis qu’il y a l’ère qatarie. Ils ont des objectifs, malheureusement pour eux ils n'ont pas encore réussi à gagner la Ligue des champions, mais ils ont beaucoup de titres, de grands joueurs. Forcément, ils ont envie d’aller chercher encore plus loin, mais je considère le PSG comme une grande équipe », a indiqué Tchouaméni. Mais le PSG n’est pas seul sur le coup, puisque le Real Madrid semble avoir fait du joueur de l’AS Monaco une priorité pour l’été prochain, et la bataille fait déjà rage en coulisses.

Le PSG et le Real se disputent son profil

Dans ses colonnes du jour, le quotidien espagnol AS a révélé que c’est bel et bien le Real Madrid qui partait prioritaire dans l’esprit d’Aurélien Tchouaméni si l’international français devait envisager un départ de l’AS Monaco en fin de saison. Ses autres courtisans, que sont le PSG et plusieurs écuries de Premier League, passeraient donc au second plan, et le média espagnol a par ailleurs précisé que la coquette somme de 60M€ serait réclamée par Monaco pour laisser filer sa jeune pépite. Mais ces informations ont rapidement été niées par Goal España, qui aurait contacté des proches d’Aurélien Tchouaméni leur niant tout accord avec Real Madrid, et assurant par ailleurs que le PSG restait une option tout à fait viable aux yeux de l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux. En clair, ce feuilleton Tchouaméni part déjà dans tous les sens…