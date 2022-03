Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, une bataille à 60M€ prend forme avec le Real Madrid !

Publié le 28 mars 2022 à 10h15 par B.C.

Très performant avec l’AS Monaco, Aurelien Tchouameni enchaîne également les prestations de haute volée avec l’équipe de France, de quoi susciter les convoitises du Real Madrid et du PSG, qui se préparent à une nouvelle bataille.

À l’instar de Kylian Mbappé il y a quelques années, Aurelien Tchouameni se fait un nom sous le maillot de l’AS Monaco. Le milieu de 22 ans se montre impressionnant avec le club de la Principauté et a su répondre aux attentes après sa première apparition chez les Bleus en septembre dernier. De quoi susciter les convoitises de plusieurs clubs, dont le PSG et le Real Madrid. Interrogé sur le club parisien ce dimanche, Aurélien Tchouameni s’est d’ailleurs montré très élogieux. « Le PSG est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis qu’il y a l’ère qatarie. Ils ont des objectifs, malheureusement pour eux ils n'ont pas encore réussi à gagner la Ligue des champions, mais ils ont beaucoup de titres, de grands joueurs. Forcément, ils ont envie d’aller chercher encore plus loin, mais je considère le PSG comme une grande équipe », a-t-il confié. Le PSG a donc un coup à jouer, mais le Real Madrid a bien l’intention de plomber les plans du club de la capitale.

La bataille est lancée pour Tchouameni