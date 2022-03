Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star valide pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 28 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien parti pour rejoindre le Real Madrid libre en fin de saison. Et Cesc Fabregas confirme la tendance dans ce dossier majeur du mercato estival 2022…

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG, l’avenir de l’attaquant tricolore continue de faire couler beaucoup d’encre. Le Real Madrid fait figure de grand favori pour obtenir sa signature libre en fin de saison, d’autant que le10sport.com vous a révélé en exclusivité que Mbappé disposait déjà d’un accord de principe avec le club merengue . Et Cesc Fabregas, le milieu de terrain espagnol de l’AS Monaco, a indiqué dans les colonnes de Marca qu’il voyait déjà l’attaquant du PSG porter la tunique du Real Madrid la saison prochaine.

« Je pense qu’il ira à Madrid »