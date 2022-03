Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale prend forme pour Haaland !

Publié le 27 mars 2022 à 17h45 par B.C.

Cet été, Erling Haaland risque de faire parler de lui. Un transfert XXL est annoncé pour le Norvégien, avec des montants colossaux que seraient disposés à débourser certains prétendants.

Lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland devrait plier bagage dès cet été. En effet, l’attaquant souhaiterait franchir un palier en rejoignant un club plus huppé et ne manque pas de pistes pour son avenir. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG a notamment fait d’Erling Haaland sa cible prioritaire en cas de départ de Kylian Mbappé, tandis que le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City sont également sur ses traces. Dans ce dossier, le club catalan ne semble toutefois pas en position de force en raison du montant important de cette opération. Outre l’indemnité de transfert d’Erling Haaland qui devrait être comprise entre 75 et 100M€, l’agent et le père du joueur réclameraient une commission avoisinant elle aussi 100M€, une somme bien trop élevée aux yeux de Joan Laporta, mais les autres prétendants verraient les choses autrement.

Le Real Madrid et Manchester City prêts à toutes les folies pour Haaland ?