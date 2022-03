Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 100M€ pour Erling Haaland ?

Publié le 27 mars 2022 à 12h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Alors qu'il serait également à l'affût pour le Norvégien, le FC Barcelone serait refroidi par les commissions XXL réclamées par l'entourage du joueur.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait défendre les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit cet été. Et pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG a prévu de miser en priorité sur Erling Haaland, d'après Le 10 Sport. Sachant que le Barça serait également dans le coup pour le buteur du Borussia Dortmund, Leonardo pourrait voir Xavi battre en retraite à cause des revendications XXL des représentants du joueur.

Le Barça freiné par les commissions à 100M€ du clan Haaland ?