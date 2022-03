Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Sergio Ramos a tranché pour son avenir !

Publié le 27 mars 2022 à 13h10 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec le Real Madrid, la Juventus et le Bayern pour Antonio Rüdiger. Et à en croire la presse britannique, le défenseur de Chelsea serait particulièrement séduit par l'offre des Bianconeri.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation du défenseur allemand, le PSG serait en embuscade pour boucler un coup XXL à 0€, après avoir réussi cet exploit avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma l'été dernier. Toutefois, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, le directeur sportif du PSG serait à la lutte avec le Real Madrid, la Juventus et le Bayern. D'ailleurs, la Vieille Dame serait en ballotage favorable concernant Antonio Rüdiger.

Antonio Rüdiger préfère la Juve au Real et au Bayern