Mercato - OM : Le feuilleton Alvaro Gonzalez a atteint un point de non-retour !

Publié le 27 mars 2022 à 21h10 par Th.B.

Alors qu’il disposait d’un statut de taulier à l’OM, Alvaro Gonzalez a refusé de quitter le club phocéen pour les Girondins de Bordeaux cet hiver, comme le10sport.com vous l’a révélé. Et sa sortie médiatique sur son départ avorté aurait particulièrement agacé Pablo Longoria.

À l’OM, la situation sportive d’Alvaro Gonzalez a changé dans la foulée de sa situation contractuelle. En effet, avant de prolonger son contrat jusqu’en juin 2024 en fin de saison dernière, le défenseur de l’OM était un titulaire récurrent dans l’arrière-garde marseillaise. Depuis, et notamment en raison du recrutement estival mené par le président Pablo Longoria, la donne n’est clairement plus la même. En effet, la dernière apparition d’Alvaro Gonzalez en Ligue 1 remonte à décembre 2021. Et en coulisse, l’Espagnol aurait reçu l’aval des dirigeants de l’OM pour se rendre en Espagne il y a un peu plus de dix jours de cela afin de pouvoir se ressources sur ses terres natales selon L’Équipe . Ce qui en dirait long sur sa relation avec l’entraîneur Jorge Sampaoli et même le président Pablo Longoria.

Un entretien musclé entre Gonzalez et Longoria après ses propos sur son départ avorté ?