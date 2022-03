Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Lionel Messi se confirme !

Publié le 27 mars 2022 à 22h45 par La rédaction

Si Lionel Messi a finalement rejoint le Paris Saint-Germain lors du précédent mercato estival, David Beckham n’oublie pas l’international argentin, et souhaite toujours l’attirer à l’Inter Miami.

Cela n’était un secret pour personne, en reprenant le Paris Saint-Germain, QSI espérait un jour pouvoir attirer Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Si le second n'a pas cédé aux avances de Nasser al-Khelaïfi et Leonardo, l’Argentin a quant à lui fini par rejoindre la capitale. En fin de contrat au FC Barcelone, la Pulga était contraint de trouver un nouveau point de chute, et s’est engagé pour deux saisons au PSG, jusqu’en juin 2023. Alors que cette signature a provoqué énormément d’engouement autour du club, ce transfert est désormais considéré par beaucoup comme un échec. Apparu à 26 reprises, le joueur de 34 ans a inscrit 7 buts et délivré 11 passes décisives, ce qui est jugé insuffisant par de nombreux supporters. Si certaines rumeurs envoient déjà Messi loin du PSG, celui-ci pourrait notamment rejoindre l’Inter Miami, qui semble ne pas l’oublier.

David Beckham veut Messi à l’Inter Miami