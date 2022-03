Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est sous pression pour ce successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 27 mars 2022 à 22h15 par La rédaction

Pisté par le PSG pour potentiellement prendre la succession de Kylian Mbappé, Marcus Rashford intéresserait également Arsenal. Un concurrent de taille pour Paris.

Le PSG continue de préparer la saison prochaine. Après la nouvelle grosse déception européenne, Leonardo se penche d’ores et déjà sur le mercato estival afin de corriger les quelques manquements dans l’effectif parisien. Et bien entendu, l’un des enjeux de l’été sera de remplacer Kylian Mbappé. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’attaquant du PSG a un accord de principe avec le Real Madrid. Pour lui succéder, Leonardo penserait à Marcus Rashford, un dossier qui s’annonce difficile en raison de la concurrence.

Arsenal tente sa chance pour Marcus Rashford