Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a une grosse opportunité à saisir pour son avenir !

Publié le 27 mars 2022 à 18h45 par A.D.

Tout comme Erik Ten Hag, Mauricio Pochettino serait dans le viseur de Manchester United pour la succession de Ralf Rangnick. Après avoir rencontré le coach de l'Ajax, les Red Devils souhaiteraient également s'entretenir avec Mauricio Pochettino avant de choisir définitivement leur nouvel entraineur.

Comme le10sport.com vous l'a annoncé en novembre, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG depuis plusieurs mois, et ce, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur son banc. Alors que le club de la capitale a vécu une nouvelle désillusion sur la scène européenne, Mauricio Pochettino serait plus que jamais sur la sellette. Et pour rebondir, il aurait toujours la possibilité de rejoindre Manchester United.

Manchester United veut parler avec Mauricio Pochettino