Mercato - PSG : Les vérités de cette ancienne pépite de QSI sur son départ !

Publié le 27 mars 2022 à 19h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce dimanche, Christopher Nkunku est revenu sur son départ du PSG. L'international français ne regrette pas son choix.

Christopher Nkunku a imité bon nombre de ses coéquipiers, passés par le centre de formation du PSG. En manque de temps de jeu dans la capitale, l’ailier avait pris la décision de quitter l’équipe parisienne en 2019. Désireux d’évoluer dans un grand championnat européen, le joueur avait pris la décision de rejoindre le RB Leipzig, qui n’hésite pas à placer les jeunes au centre de son projet. En Allemagne, Nkunku se montre performant. A tel point que Didier Deschamps l’a appelé pour intégrer l’équipe de France. Titulaire face à la Côte d’Ivoire, le joueur espère se montrer face à l’Afrique du Sud mardi.

« Je ne vis pas dans le passé »