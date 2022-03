Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pochettino, Raul... Perez prépare la succession d'Ancelotti !

Publié le 27 mars 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Florentino Perez aurait conforté Carlo Ancelotti à son poste. Pourtant, en coulisses, le président du Real Madrid préparerait déjà sa succession.

Arrivé il y a un peu moins d’un an au Real Madrid pour remplacer Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti réalise une saison satisfaisante. Son club compte neuf points d’avance sur le FC Séville en championnat et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en venant à bout du PSG au match retour (3-1). Mais dans une équipe où le moindre faux pas est discuté, Ancelotti n’a pas le droit à l’erreur. Le technicien italien a pu le remarquer après le Clasico. Le Real Madrid a essuyé une lourde défaite, à domicile, face au FC Barcelone (0-4). Inexistant sur le terrain, le club merengue est retombé dans ses travers dimanche dernier. Les supporters espagnols n’ont pas caché leur colère et certains s’en sont pris à Carlo Ancelotti, dont les choix ne sont pas toujours compris. Cible de plusieurs critiques ces derniers jours, l’entraîneur de la Casa Blanca a reçu le soutien de ses supérieurs.

Perez apporte son soutien à Ancelotti

Ce vendredi, Florentino Perez a rencontré Carlo Ancelotti. Selon Marca , les deux hommes ont discuté des récents résultats du Real Madrid, mais aussi de la suite. Malgré la lourde défaite de sa formation face au FC Barcelone, le président espagnol a apporté son soutien à son entraîneur et l’a conforté à son poste. La fin du feuilleton Ancelotti ? Pas forcément. La Gazzetta dello Sport annonce que Carlo Ancelotti fait partie des profils évoqués par la Fédération italienne de football pour remplacer Roberto Mancini à la tête de la Squadra Azzura . Toutefois, Calciomercato.it annonce, de son côté, que le technicien ne serait pas une priorité et serait distancé par Marcello Lippi, Fabio Cannavaro ou encore Andrea Pirlo. Ancelotti ne devrait pas rendre en Italie. Pourtant, le Real Madrid aurait commencé à sonder certains techniciens pour le remplacer..

Raul et Pochettino dans le viseur de Florentino Perez ?