Mercato - Real Madrid : Perez prépare le terrain pour l'après-Ancelotti !

Publié le 27 mars 2022 à 17h00 par D.M.

Alors que Carlo Ancelotti a été la cible de critiques après la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone, Raul aurait été sondé dernièrement par les dirigeants espagnols.

Président du Real Madrid, Florentino Perez s’est entretenu, longuement, avec Carlo Ancelotti ce vendredi. Une réunion, qui fait suite à la lourde défaite du club merengue face au FC Barcelone dimanche dernier (0-4). Malgré les critiques dont a fait l’objet le technicien italien et les rumeurs sur un possible départ vers la Squadra Azzura, le dirigeant espagnol lui a apporté son soutien. Ce qui ne l’empêche pas en coulisses de sonder certains techniciens.

Le Real Madrid a discuté avec Raul