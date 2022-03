Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Leonardo, Al-Khelaïfi... Qui doit être éjecté du projet QSI ?

Publié le 27 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

L’énième échec du paris Saint-Germain a tout remis en question, les joueurs, l’entraineur Mauricio Pochettino et même les dirigeants, comme Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Selon vous, qui doit quitter le projet QSI pour que le PSG avance ? C’est notre sondage du jour !

Ce n’est pas tant l’élimination qui fait mal, mais la manière. Jamais comme cette saison le Paris Saint-Germain ne semblait pouvoir décrocher le titre en Ligue des Champions, forts des arrivées de Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma. Or, ce sont justement les renforts colossaux de l’été qui n’ont pas répondu présent ! La grogne des supporters n’a pas tardé à exploser et personne n’a été épargné, de Neymar, Messi ou encore Kylian Mbappé à Mauricio Pochettino, mais également Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Ces deux derniers sont d’ailleurs un peu les pilotes du projet qui s’est une nouvelle fois cassé la figure et certains commencent à se demander s’il ne faudrait pas faire du passé table rase, afin de commencer un nouveau cycle sur des toutes nouvelles bases.

Personne n’est à l’abri

Les trois têtes du projet parisien semblent être clairement en danger, dans une moindre mesure peut-être pour le président du Paris Saint-Germain. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le départ de Mauricio Pochettino est un sujet discuté depuis plusieurs mois déjà au PSG, avec notamment Zinedine Zidane comme favori pour le remplacer. Les critiques autour de son style de jeu sont toujours plus nombreuses et si son contrat se termine en juin 2023 il semble peu probable qu’il aille au bout. Revenu au club en 2019, Leonardo a également dû essuyer la colère des supporters, pas vraiment satisfait par un recrutement souvent trop bling-bling et pas assez utile. Que dire de Nasser Al-Khelaïfi, qui est aux commandes du projet QSI depuis le départ... et qui est donc à la base de chaque échec des dernières dix années au PSG.



