Mercato - PSG : Les chiffres ahurissants de l'opération Haaland sont révélés !

Publié le 27 mars 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin, le PSG a décidé de miser en priorité sur Erling Haaland. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient contraints de débourser une somme folle pour attirer le buteur norvégien vers Paris. En effet, le président et le directeur sportif du PSG auraient la nécessité de payer 75M€ d'indemnité de transfert au Borussia Dortmund, 17M€ annuels de salaire au joueur et 100M€ de commission à ses représentants.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. Prêté avec une option d'achat d'environ 180M€, le crack français a signé un contrat de cinq saisons avec l'écurie parisienne. Et alors qu'il n'a jamais prolongé avec le PSG, Kylian Mbappé se trouve actuellement dans la dernière année de son engagement. Une nouvelle qui place le PSG dans une situation critique. En effet, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et malheureusement pour le club emmené par Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour la saison prochaine, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Erling Haaland veut un contrat de 17M€ annuels

Conscient que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid pour 0€ le 1er juillet, le PSG a déjà tout prévu pour sa potentielle succession. En effet, Leonardo a identifié ses deux cibles préférentielles en cas de départ de son numéro 7. Selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG compte miser sur Erling Haaland en priorité. Et en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund, Leonardo compte se tourner vers Robert Lewandowski. Pour en revenir à Erling Haaland, le PSG serait dans l'obligation de lâcher une somme folle pour boucler l'opération.

100M€ de commissions réclamés par Mino Raiola et Alf-Inge Haaland ?