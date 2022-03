Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les chiffres de l'opération Salah sont dévoilés !

Publié le 27 mars 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé cet été. En cas d'échec sur ce dossier, le club de la capitale pourrait se tourner vers Mohamed Salah. Et pour l'attaquant de Liverpool, Leonardo serait dans l'obligation de débourser environ 90M€ au total.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas. Alors qu'il peut négocier avec le club de son choix depuis le mois de janvier, le numéro 7 parisien s'est rapproché du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a trouvé un accord de principe avec la Maison-Blanche pour un transfert à 0€ cet été. Conscient de la situation de son crack français, le PSG a déjà tout prévu quant à sa potentielle succession. En effet, selon Le 10 Sport, Leonardo a choisi ses deux cibles préférentielles en cas de départ de Kylian Mbappé : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski en plan B. En plus de ces deux stars offensives, le directeur sportif du PSG aurait identifié d'autres alternatives, telles que Mohamed Salah. Et d'après la presse espagnole, l'opération Salah serait nettement moins couteuse que celle concernant Erling Haaland

Mohamed Salah veut un contrat de 17M€ par an

A en croire AS , l'opération Haaland couterait une petite fortune. En effet, le Borussia Dortmund devrait laisser filer son numéro 9 cet été contre un chèque de 75M€. Et alors qu'Erling Haaland réclamerait un salaire avoisinant les 17M€ par an, ses représentants exigeraient des commissions folles. En effet, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland - agent et père du joueur - souhaiteraient empocher environ 100M€ bruts, soit 50M€ chacun. Une somme que le FC Barcelone refuserait de payer. Ainsi, le club emmené par Xavi pourrait oublier la piste menant à Erling Haaland pour se tourner vers Mohamed Salah, son plan B, dont la transaction serait beaucoup moins chère.

Une opération à 90M€ pour Mohamed Salah ?