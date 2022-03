Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi a reçu un terrible message en interne pour Haaland !

Publié le 27 mars 2022 à 14h45 par A.D.

A la lutte avec le PSG, le FC Barcelone pourrait être contraint d'abandonner la piste menant à Erling Haaland. Alors que les représentants du joueur réclameraient environ 100M€ de commission, Joan Laporta aurait fait clairement savoir à Xavi que le Barça n'avait pas les moyens de payer une telle somme.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé cet été. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec le FC Barcelone sur ce dossier. Mais heureusement pour le PSG, le Barça de Xavi pourrait être trop court financièrement pour le recrutement d'Erling Haaland.

Le clan Haaland doit baisser ses exigences pour rejoindre le Barça