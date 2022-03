Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les grandes attentes de Laporta pour ce transfert !

Publié le 27 mars 2022 à 11h00 par La rédaction

Prêté à Aston Villa depuis janvier, Philippe Coutinho pourrait y rester la saison prochaine. L’international brésilien aurait cependant besoin de baisser son salaire, ce dont le FC Barcelone ne douterait pas.

L’aventure de Philippe Coutinho au FC Barcelone n’aura jamais ressemblé à ce qu’elle aurait dû être. Transféré pour un montant exorbitant de Liverpool, l’international brésilien n’a jamais eu le même rendement au Barça. Résultat, c’est fort logiquement que Philippe Coutinho a fait ses valises cet hiver direction Aston Villa. Un prêt qui lui permet de retrouver son meilleur niveau.

Une baisse de salaire pour rester en Angleterre