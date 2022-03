Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec cette cible XXL !

Publié le 27 mars 2022 à 9h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger aurait alarmé le PSG. Toutefois, la Juventus serait également à l'affût pour boucler un coup XXL à 0€ avec l'international allemand. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà frappé avec une offre.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma pour 0€. Et en 2022, Leonardo aimerait réaliser le même exploit avec d'autres joueurs. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui d'Antonio Rüdiger. Toutefois, Leonardo serait face à un adversaire de taille pour le défenseur de Chelsea : la Juventus.

La Juve a offert un contrat à Antonio Rüdiger