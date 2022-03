Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Dybala !

Publié le 27 mars 2022 à 7h45 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala disposerait de plusieurs options pour son avenir. D'ailleurs, Leonardo serait passé à l'action dans le dossier, comme les autres prétendants de l'Argentin.

Pour le moment, personne ne sait où évoluera Paulo Dybala la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin ne devrait pas prolonger avec la Juventus. D’ailleurs, Maurizio Arrivabene, membre du conseil administratif du club turinois, s’était prononcé sur la situation du joueur de 28 ans il y a quelques jours : « Avec les achats effectués en janvier, avec l'arrivée de Vlahovic, Paulo n’est plus au centre du projet. Il aurait été facile pour la Juventus de faire une offre basse, mais cela aurait été un manque de respect envers Paulo. La décision est prise. » De ce fait, plusieurs équipes européennes se seraient penchées sur le dossier de Paulo Dybala, comme le PSG, le FC Barcelone, l’Inter et l’Atletico de Madrid. Ces deux derniers auraient d’ailleurs sondé l’agent du joueur concernant son avenir. Mais la formation parisienne et le club catalan auraient rapidement suivi leurs concurrents.

Le PSG et le Barça se sont renseignés auprès de l’agent de Paulo Dybala

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le FC Barcelone et le PSG seraient venus aux renseignements auprès de de Jorge Antun, l’agent de Paulo Dybala, concernant une arrivée de l’Argentin cet été. D’ailleurs, une visioconférence et une potentielle réunion seraient prévues lors des prochains jours pour discuter de l’avenir du joueur de la Juventus. Reste à voir quelle décision prendra l’attaquant de 28 ans, puisque ce dernier ne devrait pas prolonger avec le club turinois. Affaire à suivre.