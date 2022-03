Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a pris ses dispositions pour Ousmane Dembélé !

Publié le 27 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Ne souhaitant plus courir derrière Ousmane Dembélé et ses envies, le FC Barcelone aurait fait savoir à l’entourage du Français que s’il souhaitait prolonger son contrat, il faudrait qu’il fasse le premier pas et accepte de s’aligner sur l’offre du Barça. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir.

Ayant retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines au FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait énormément parler de lui pour sa situation contractuelle. En effet, son engagement envers le Barça prendra fin à l’issue de la saison et pourrait ne pas déboucher sur une prolongation puisque l’ailier et son agent ne seraient toujours pas enclin à l’idée de s’aligner sur la proposition salariale initiale du Barça , qui ne serait plus d’actualité, ayant expirée. Une bonne nouvelle pour le PSG qui aimerait attirer Dembélé à l’issue de la saison pour notamment remplacer Angel Di Maria, également sur le départ.

Le Barça laisse la balle dans le camp de Dembélé