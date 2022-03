Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le ton est donné pour ces deux dossiers brûlants de Xavi !

Publié le 27 mars 2022 à 10h00 par La rédaction

En discussions avec le FC Barcelone pour prolonger leurs contrats respectifs, Gavi et Ronald Araujo sauraient que le club catalan travaille pour leur proposer la meilleure offre possible, sans déroger à la nouvelle politique salariale mise en place. Pour autant, le Barça serait serein malgré la cote des deux talents sur le marché des transferts.

De retour à un très bon niveau sur le plan sportif, le FC Barcelone prépare déjà son effectif pour la saison prochaine. Les plans de Joan Laporta sont déjà mis en marche et l’équipe de Xavi commence petit à petit à se dessiner. D’ailleurs, Andreas Christensen et Franck Kessié devraient bientôt déposer leurs valises en Catalogne. Mais en parallèle, le Barça travaille sur les prolongations de Gavi et Ronald Araujo. Deux dossiers épineux qui évoluent au fil des jours.

Gavi et Ronald Araujo sont prévenus