Mercato : Un club de Liga tente un coup pour Edinson Cavani !

Publié le 27 mars 2022 à 9h55 par La rédaction

Alors qu’un départ au Brésil semblait se dessiner pour Edinson Cavani, la Real Sociedad mettrait en coulisse sur pied une offre d’une saison avec une autre année en option pour l’attaquant de Manchester United.