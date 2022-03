Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Alvaro Gonzalez travaille sur son départ !

Publié le 27 mars 2022 à 9h10 par Th.B.

Ne faisant plus partie des plans de Jorge Sampaoli avec qui il entretiendrait une relation glaciale, Alvaro Gonzalez pourrait ne pas s’éterniser à Marseille puisque ses représentants travailleraient en coulisse pour le faire rebondir ailleurs. Et notamment dans les pays du Golfe !

Certes, Alvaro Gonzalez s’est rapidement mué comme étant un élément indéboulonnable de la charnière centrale de l’OM et aux yeux d’André Villas-Boas dès son arrivée en prêt à l’été 2019. Il est également important de préciser que malgré le changement d’entraîneur en février 2021 et l’arrivée de Jorge Sampaoli, le statut de l’Espagnol n’a pas vraiment changé et son contrat a même été prolongé en mai dernier jusqu’à l’été 2024. Cependant, et notamment en raison d’un mercato XXL effectué par le président Pablo Longoria, Alvaro Gonzalez a été rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs. Au point de ne plus être indispensable aux yeux de son entraîneur Jorge Sampaoli, avec qui les relations seraient très froides comme RMC Sport le révélait dernièrement lorsque L’Équipe a confirmé cette tendance ce dimanche. De quoi pousser le clan Alvaro à se résigner quant à son avenir ?

L’entourage d’Alvaro aurait lâché l’affaire à l’OM et lui cherche une porte de sortie !