OM - Malaise : Ces révélations sur l'ambiance glaciale entre Alvaro et Sampaoli !

Publié le 22 mars 2022 à 7h30 par B.C.

Alors qu’Alvaro Gonzalez n’est plus convoqué par Jorge Sampaoli, les relations entre les deux hommes seraient compliquées au sein de l’OM.

Cadre de l’Olympique de Marseille il y a encore quelques mois, Alvaro Gonzalez fait désormais figure d’indésirable au sein du club phocéen. Le défenseur espagnol n’est plus apparu en Ligue 1 depuis le 4 décembre, et une défaite au Vélodrome contre Brest, de quoi frustrer le principal concerné, poussé vers la sortie par l’OM durant le mercato hivernal. « Tout comme je respecte le club, j'aurais aimé que le club me respecte. Pendant le mercato, j’ai dit que je n’allais pas bouger. On sait tous à quoi ressemble le marché en janvier, les situations des équipes qui veulent vous prendre ne sont pas idéales, elles ont du mal. Ce n'est pas la même chose que d'aller dans des équipes qui vont bien. Il ne s'agit pas d'une décision sportive. Je leur ai dit d'attendre jusqu'en juin, qui est un marché plus long avec plus d’options », confiait Alvaro Gonzalez en février dans les colonnes du quotidien AS . Le départ du joueur à l’issue de la saison semble désormais inéluctable, mais en attendant, les relations seraient glaciales avec Jorge Sampaoli.

Relations complexes entre Sampaoli et Alvaro