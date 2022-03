Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Tchouameni sur le PSG !

Publié le 27 mars 2022 à 17h10 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG en vue du mercato estival, Aurélien Tchouameni n’a pas caché tout le bien qu’il pensait du club de la capitale.

L’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions pourrait être synonyme de changements importants au sein du club parisien. Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino et Leonardo est incertain, du mouvement est attendu dans l’effectif, et notamment au milieu de terrain. Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou encore Georginio Wijnaldum n’ont pas forcément répondu aux attentes cette saison et ne devraient pas être retenus lors du prochain mercato estival, incitant le PSG à vouloir se renforcer dans ce secteur. Libre à l’issue de la saison, Paul Pogba est notamment annoncé dans le viseur des dirigeants parisiens, tout comme Aurélien Tchouaméni, qui ne cesse d’impressionner avec l’AS Monaco et l’équipe de France.

« Je considère le PSG comme une grande équipe »