Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Tchouaméni !

Publié le 27 mars 2022 à 16h10 par La rédaction

Pisté par le PSG et le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain de l’AS Monaco, n’aurait trouvé un accord avec aucun club.

En parallèle du dossier Paul Pogba qui risque de monopoliser une grande partie de l'été parisien, le PSG a un œil sur Aurélien Tchouameni, le milieu de terrain de l'AS Monaco. Étincelant avec le club de la Principauté, l’international français suscite également l’intérêt du Real Madrid, à tel point qu’un accord avait été annoncé avec le club madrilène, avant d’être démenti par sa famille selon Le Parisien .

Aucun accord pour Tchouameni

Mais ce n’est pas un cas isolé. Selon les informations de Fabrizio Romano, Aurélien Tchouameni n’aurait d’accord avec aucun club, même si le Real Madrid, le PSG et des équipes de Premier League continuent de suivre attentivement ses performances. Quoi qu’il en soit, celui qui vient de marquer son premier but en équipe de France ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un point de chute en cas de départ de l’AS Monaco.