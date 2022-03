Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ecarté par Sampaoli, Alvaro Gonzalez reçoit un message de Villas-Boas !

Publié le 28 mars 2022 à 7h30 par D.M.

Ancien entraîneur de l'OM, André Villas-Boas a tenu à apporter son soutien à Alvaro Gonzalez, écarté par Jorge Sampaoli et en froid avec ses dirigeants.

La dernière apparition d’Alvaro Gonzalez sous le maillot de l’OM remonte au 17 février dernier, lors d’une rencontre face à Qarabag. En difficulté depuis le début de la saison, le défenseur espagnol a vu sa situation s’aggraver après avoir accordé un entretien à AS . « Les dirigeants m’ont rabaissé d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur » avait confié le joueur, poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal. Depuis cet épisode, la relation entre Alvaro Gonzalez et Pablo Longoria serait glaciale.

« Marseille n’oubliera pas »