Mercato - OM : Mis au placard, Alvaro Gonzalez envoie un énorme message !

Publié le 27 mars 2022 à 22h30 par D.M.

Actuellement en Espagne, Alvaro Gonzalez serait en froid avec ses dirigeants. Mais très attaché à l'OM, le défenseur central a envoyé un message aux supporters marseillais.

La relation est tendue entre Alvaro Gonzalez et Pablo Longoria. Mis à l’écart par Jorge Sampaoli depuis plusieurs mois et poussé vers la sortie par ses dirigeants lors du dernier mercato hivernal, le défenseur espagnol n’avait pas hésité à critiquer le comportement de l’OM à son égard lors d’un entretien accordé à AS en février dernier. En froid avec ses supérieurs, Alvaro Gonzalez s’est rendu en Espagne il y a une dizaine de jours, avec l’accord du club, « pour se ressourcer ». A son retour, les responsables marseillais devraient s’entretenir avec lui.

« Jusqu'à la mort toujours »

Directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze a indiqué qu’un « nouveau point sera fait avec lui dans la semain e ». Mais selon L’Equipe et l e Phocéen, le défenseur devrait quitter Marseille cet été. En attendant, Alvaro Gonzalez a tenu à envoyer un message aux fans de l’OM sur les réseaux sociaux. « Jusqu'à la mort toujours » a écrit le joueur, en réponse à un tweet de soutien, envoyé par un supporter marseillais.