Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avenir, tensions... Le scénario se confirme pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 27 mars 2022 à 18h10 par D.M.

En froid avec certains de ses dirigeants, Alvaro Gonzalez a obtenu l'accord de son club pour rejoindre l'Espagne. Mis de côté à l'OM, le défenseur devrait quitter Marseille à la fin de la saison.

Cadre du vestiaire, Alvaro Gonzalez a vu sa situation se détériorer notamment depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin a milité pour son départ lors du dernier mercato hivernal, mais le joueur a préféré poursuivre sa carrière à Marseille. Irrité par le comportement de ses dirigeants, le défenseur a pris la parole en février dernier pour exprimer son mécontentement. « Les dirigeants m’ont rabaissé d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur » avait-il confié dans les colonnes d’ As . A la suite de cet entretien, Pablo Longoria aurait eu un échange musclé avec Alvaro Gonzalez, mis au placard depuis quelques semaines.

Un départ cet été pour Alvaro Gonzalez