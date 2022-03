Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ acté pour un joueur de Sampaoli !

Publié le 28 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

En manque cruel de temps de jeu alors qu’il n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez devrait bel et bien quitter l’OM l’été prochain après être déjà passé proche d’un départ en janvier.

Interrogé en février dernier dans les colonnes de AS , Alvaro Gonzalez n’avait pas hésité à se lâcher sur le comportement de la direction de l’OM ainsi que de son entraîneur, Jorge Sampaoli : « J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas », avait lâché le défenseur espagnol, qui est finalement resté à l’OM en janvier. Mais sa situation n’a toujours pas évolué, ce qui devrait annoncer un départ l’été prochain…

Alvaro sur le départ à l’OM

Comme l’a annoncé L’Equipe dimanche dans ses colonnes, Alvaro Gonzalez serait actuellement en Espagne pour se reposer vu la période très délicate qu’il traverse avec l’OM. D’ailleurs, le quotidien sportif assure qu’un départ lors du prochain mercato estival serait déjà prévu pour Alvaro, le joueur ayant déjà conscience qu’il ne reprendrait jamais de crédit auprès de Jorge Sampaoli.