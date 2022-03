Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Xavi Simons sur sa signature !

Publié le 27 mars 2022 à 18h15 par A.D.

Arrivé librement et gratuitement en provenance du FC Barcelone à l'été 2019, Xavi Simons a révélé que son transfert au PSG était le plus beau jour de sa vie.

En fin de contrat le 30 juin 2019 avec le FC Barcelone, Xavi Simons a fait ses valises et s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors qu'il a débuté sa troisième saison sous les couleurs rouge et bleu, le crack de 18 ans est revenu sur sa signature lors d'un entretien accordé à PSG TV. Et comme l'a avoué Xavi Simons, son transfert au PSG était le plus beau jour de sa vie.

«Le plus beau jour de ma vie ? Signer au PSG»