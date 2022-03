Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale attend Leonardo pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 27 mars 2022 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger susciterait l'intérêt du PSG. Selon la presse britannique, le club de la capitale serait en concurrence avec le Real Madrid, la Juventus, le Bayern, Manchester United et Newcastle pour le défenseur allemand.

Après avoir bouclé des coups XXL à 0€ avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma l'été dernier, Leonardo aimerait en faire de même avec d'autres joueurs en 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, donc celui d'Antonio Rüdiger. Toutefois, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence pour le défenseur de Chelsea.

Antonio Rüdiger affole l'Europe