Mercato - PSG : Pogba donne sa première réponse au Qatar !

Publié le 28 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé comme l’une des grandes priorités du PSG. Et le milieu de terrain français s’est prononcé à ce sujet…

Ce n’est plus un secret pour personne, Paul Pogba (29 ans) figure sur les tablettes du PSG pour l’été prochain, d’autant que l’international français arrivera au terme de son contrat avec Manchester United au mois de juin et pourrait donc être recruté libre par le Qatar. Un dossier qui fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois, et dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Pogba s’est enfin prononcé publiquement sur cet intérêt du PSG à son égard.

« Ce n’est pas décidé »