Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Xavi s’enflamme pour le recrutement hivernal !

Publié le 28 mars 2022 à 7h00 par La rédaction

Alors que les recrues hivernales du FC Barcelone participent grandement à la bonne série actuelle du club catalan, Pedri se réjouit de leur apport.

Désireux de se renforcer après une première partie de saison très compliquée, le FC Barcelone s’est montré très actif lors du mercato hivernal. En enregistrant les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, les Blaugrana ont frappé très fort, et leurs résultats se sont nettement améliorés. En effet, depuis la fermeture de la fenêtre des transferts, le Barça est invaincu et reste sur 8 victoires et 3 matchs nuls, dont de très bons résultats face à l’Atlético de Madrid (4-2), au Real Madrid (0-4) ou encore à Naples (2-4). Si les recrues hivernales semblent donner une pleine satisfaction aux dirigeants et supporters du club catalans, les joueurs savourent également ces renforts.

« Ceux qui sont arrivés sont d'un niveau incroyable »