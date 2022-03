Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros aveu de Xavi Simons sur son arrivée !

Publié le 28 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur ses premiers pas au PSG, Xavi Simons reconnaît que sa signature à Paris est le plus beau jour de sa vie.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs de La Masia , Xavi Simons a pourtant quitté le FC Barcelone durant l'été 2019 pour rejoindre le PSG. D'abord utilisé chez les jeunes, le milieu de terrain néerlandais s'entraîne régulièrement avec les professionnels désormais et a connu plusieurs apparitions sous les ordres de Mauricio Pochettino. Et visiblement, Xavi Simons semble heureux au PSG alors que son contrat s'achève en juin prochain.

«Le plus beau jour de ma vie ? Quand j’ai signé au PSG»