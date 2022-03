Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Salah... Xavi a tranché pour Lewandowski !

Publié le 27 mars 2022 à 20h00 par A.D.

Très performant sous les couleurs du Bayern, Robert Lewandowski susciterait à l'intérêt du PSG et du FC Barcelone. Selon la presse espagnole, le buteur polonais serait le plan C de Xavi après Erling Haaland et Mohamed Salah.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà tout prévu pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Alors que son numéro 7 pourrait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, Leonardo a identifié ses deux cibles préférentielles pour pallier son éventuel départ : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Toutefois, le FC Barcelone pourrait plomber ces deux dossiers XXL du PSG.

Lewandowski, le plan C du Barça après Haaland et Salah ?