Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord entre le Barça et Lewandowski ? La réponse !

Publié le 27 mars 2022 à 13h00 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a promis des recrues estivales en interview à Xavi Hernandez. En parallèle, la presse italienne dévoile qu’un accord de principe aurait été bouclé entre le Barça et Robert Lewandowski.

En attestent les noms circulant dans la presse et liés au FC Barcelone, d’Erling Braut Haaland à Mohamed Salah en passant par Robert Lewandowski ou encore Raphinha, les décideurs du Barça semblent être plus que simplement actifs sur le marché des transferts en marge du mercato estival. Le président Joan Laporta révélait même samedi lors d’une entrevue à Mundo Deportivo qu’il comptait offrir quatre ou cinq recrues à son entraîneur Xavi Hernandez. Dernièrement, SPORT assurait que Robert Lewandowski était prêt à quitter le Bayern Munich cet été, soit à une année de l’expiration de son contrat, pour rejoindre le FC Barcelone.

Lewandowski et le Barça d’accord, sur le principe ?