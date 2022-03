Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé a fait un énorme choix pour son avenir !

Publié le 27 mars 2022 à 9h30 par D.M.

Le FC Barcelone a fait tout son possible pour se séparer d'Ousmane Dembélé lors du dernier mercato hivernal. Désireux de rester en Catalogne, l'international français a refusé de répondre favorablement aux propositions.

Ousmane Dembélé a donné le tournis à ses responsables. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’international français discute depuis plusieurs mois d’une prolongation de contrat avec ses supérieurs. Le joueur serait prêt à poursuivre son aventure en Catalogne, mais les exigences de son agent seraient trop importantes. « Nous lui avons fait une offre de renouvellement qui a expiré le 20 décembre de l'année dernière. Il a décidé de ne pas donner suite à cette offre » a confié Joan Laporta lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo.

Dembélé a recalé plusieurs équipes cet hiver