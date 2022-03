Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme révélation du clan Tchouaméni sur son avenir !

Publié le 28 mars 2022 à 12h15 par G.d.S.S. mis à jour le 28 mars 2022 à 12h16

Courtisé par le PSG, Aurélien Tchouaméni semblait avoir un accord avec le Real Madrid en vue du prochain mercato estival. Mais finalement, il n’en est rien à en croire l’entourage du milieu de terrain de l’AS Monaco…

Ce n’est plus un secret pour personne, Aurélien Tchouaméni (22 ans) devrait être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. Le milieu de terrain de l’AS Monaco est courtisé par le PSG, plusieurs formations de Premier League mais surtout le Real Madrid, et à en croire les dernières tendances, c’est l’écurie espagnole qui est la mieux placée pour récupérer Tchouaméni l’été prochain avec un accord déjà évoqué dans ce dossier. Mais qu’en est-il vraiment ?

Le clan Tchouaméni nie pour l’accord avec Madrid